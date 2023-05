31 anni dalla strage di Capaci. Il ricordo di Alternativa Popolare

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, Alternativa Popolare vuole ricordare, con le parole del suo coordinatore Bandecchi, l’importanza di ricordare questa giornata, una delle più buie della nostra storia. Come ricorda Bandecchi, infatti,

L’attentato a Falcone, seguito pochi mesi dopo da quello a Borsellino, segna un prima e un dopo nella storia della nostra Repubblica. Chi di noi era già adulto non può dimenticare quel giorno: allo stesso modo, anche le nuove generazioni conservano vivido il ricordo di quel giorno terribile per il nostro Paese.

La giornata di oggi ci spinge a rinnovare il nostro impegno non solo per continuare a portare avanti la memoria, ma soprattutto per rafforzare l’impegno per un’Italia libera dalle mafie. Purtroppo, infatti, la criminalità organizzata non è ancora sconfitta e trova ogni volta vie subdole e diverse di palesarsi e farsi largo: è compito delle Istituzioni e di tutti i cittadini continuare a vigilare affinché essa sia estirpata per sempre.